Санкт-Петербург, , 00:30 — REGNUM Моряки-подводники всех флотов ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе в Новороссийске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в Службе информационного обеспечения ВМФ России.

Учебно-тренировочный комплекс в Новороссийске ВМФ России

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подлодок. Он оснащен самым современным оборудованием и успешно испытан специалистами Главного командования ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России.

Программы подготовки подводников и состав тренажерной базы комплекса учитывают поступление в состав флота новых подводных лодок и направлены на совершенствование профессионализма личного состава.

По оценке Главного командования ВМФ России, с появлением комплекса в Новороссийске подготовка российских подводников выведена на качественно новый уровень.

***

Напомним, 20 лет назад, 12 августа 2000 года, в ходе учений Северного флота в Баренцевом море произошла гибель в результате взрыва на борту атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск» и всех 118 членов его экипажа. Попытки спасти остававшихся в живых моряков подлодки не увенчались успехом. Эта трагедия стала самой тяжелой за послевоенную историю отечественного подводного флота.