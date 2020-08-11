Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу внедорожник Cadillac Escalade ESV. Об этом 11 августа сообщается на портале Motortrend.

Stallone Cadillac Escalade ESV Motortrend

В отличие от стандартной версии модели колесная база принадлежащего Сталлоне Cadillac увеличена на 51 см. Внутри модель отделана кожей. Кроме того, там находится мини бар, столики для пассажиров и экран на 43 дюйма. Последний служит перегородкой между передними креслами и задними.

По предварительной информации, в разработке интерьера модели принимал сам хозяин авто. Судя по всему американский актер мало поездил на своем Cadillac, поскольку пробег машины составляет 1609 км.

Стоимость модели оценивается в 350 тыс. долларов (25 500 650 рублей).

Напомним, актуальная версия модели Cadillac Escalade ESV в России стоит порядка 6,905 млн рублей.

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