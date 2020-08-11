Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM Компания КамАЗ создаёт две новые модели семейства К5. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

В компании заявили, что уже разработана конструкторская документация на седельный тягач 65 659 и шасси 65 658. Новинки в отличие от базовой модели будут с тремя осями и колесной формулой 6×2. Причем ведущим будет только средний из трех мостов.

Модернизированная конструкции позволит на пустых машинах водителю поднимать заднюю ось над землей, что приведет к снижению расхода топлива, а также уменьшит износ шин.

Полная нагрузка тягача рассчитана на 26 тонн. Однако за счёт третьей оси модель будет способна тащить за собой полуприцеп массой 34 тонны.

В движение машину приводит шестицилиндровый 12-литровый турбированный дизельный мотор КамАЗ-910.10 производительностью 450 «лошадей».

Напомним, сейчас в семействе магистральных грузовиков КамАЗ К5 есть двухосный седельный тягач под индексом 54 901, продажи которого начались в мае нынешнего года. Базовая комплектация этого автомобиля стоит 7,1 млн рублей.

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