Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Новейший белорусский автобус МАЗ-303 266 оказался самой заметной новинкой текущего лета на петербургских дорогах. Как сообщили 11 августа в петербургском «Пассажиравтотрансе», автобус МАЗ-303 266 вышел на испытания на маршрут №3 в центре Северной столицы.

Автобус МАЗ-303266 Avtobus.spb.ru

Горожанам, уже проехавшим на новом образце городского наземного транспорта, предлагают поделиться своими впечатлениями на сайте предприятия.

МАЗ-303 266, прибывший в город в конце июня, отличается футуристическим дизайном. Двигатель марки Daimler соответствует самому высокому экологическому стандарту Евро-6. Салон рассчитан на 96 пассажиров, отличается широкой накопительной площадкой и мягкой обивкой, к которой приятно прислониться во время движения.

Произведенный на Минском автозаводе автобус приспособлен для маломобильных граждан, в нем установлена климатическая система и зарядки для телефонов.

До конца 2020 года новый образец будут оценивать технические специалисты, водители и пассажиры маршрута №3.

Кроме того, «Пассажиравтотранс» испытает новый автобус НЕФАЗ на метане в рамках расширения применения газомоторного топлива. Сегодня предприятие эксплуатирует 163 автобуса на метане.

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