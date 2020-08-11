Канберра, , 11:21 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru выпустил для австралийского рынка ограниченную спецсерию Subaru WRX Club Spec. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru

Лимитированный автомобиль укомплектован 18-дюймовыми дисками STI из легкого сплава с высокопроизводительными тормозными суппортами Brembo. Кроме того, новинка выделяется матовым чёрным значком Club Spec сзади.

Внутри модели спереди установлены спортивные ковшеобразные кресла Recaro. Также авто оснащено рулевым колесом Ultrasuede, восемью динамиками Harman-Kardon, сабвуфером и пронумерованным значком Club Spec.

Под капотом модели работает высокопроизводительный 2,4-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с турбированным наддувом мощностью до 400 «лошадей».

Всего будет собрано 150 единиц Subaru WRX Club Spec.

Ранее стало известно, что автокомпания Subaru создала обновленные модели Impreza WRX и WRX STI с новыми дизельными моторами FA24 производительностью 400 л. с.

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