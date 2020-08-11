Лондон, , 09:34 — REGNUM Британская автокомпания Rolls-Royce Motor Cars планирует расширить свою модельную линейку первым в истории марки серийным электромобилем. Об этом заявил гендиректор Rolls-Royce Торстен Отвос-Мюллер в интервью изданию Roadshow.

Отвос-Мюллер подчеркнул, что проект должен быть окупаемым, поскольку вкладывать средства в нерентабельные продукты руководство компании не собирается.

Ожидается, что первым электрическим автомобилем марки станет лимузин Phantom. В компании считают, что молодые и богатые клиенты марки чаще интересуются автомобилями без двигателей внутреннего сгорания, поэтому Rolls-Royce будет ориентироваться на их потребности.

Старт производства электрической модели Phantom на электрической тяге может состояться в 2022 году.

Напомним, Rolls-Royce в 2011 году уже создавал электрический концепт-кар Phantom 102EX, запас хода которого на одном заряде составлял 200 км. Тем не менее в массовое производство эта модель так и не пошла.

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