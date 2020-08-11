Москва, , 09:28 — REGNUM Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» отправили на космодром Байконур, сообщили в «Роскосмосе».

"(Модуль) покинул территорию родного московского ракетного завода Центра Хруничева и отправился на Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».

Модуль пройдёт на космодроме электрические испытания и подготовку к пуску на тяжёлом «Протоне-М».

Как сообщало ИА REGNUM, модуль «Наука» планировали включить в состав МКС ещё в 2007 году. Сроки запуска модуля неоднократно сдвигались, а в 2013 году в элементах топливной системы модуля были выявлены посторонние металлические частицы. После этого была проведена модернизация модуля, в 2019 году топливные баки прошли испытания после устранения неполадок.

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