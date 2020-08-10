Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Shift EV оснастило седан Rolls-Royce Silver Shadow, который ранее принадлежал певцу Джонни Кэшу, мотором от Tesla Model S. Об этом сообщается на сайте компании.

Пробег модернизированного Rolls-Royce Silver Shadow 1970 года выпуска составляет более 200 тыс. км.

Кроме силовой установки тюнеры также оснастили модель некоторыми современными опциями. Так, раритетная модель получила антиблокировочную систему, электроусилитель руля и кондиционер. При этом модернизация не коснулась внешнего вида Silver Shadow.

Модель получила мотор на 330 л. с. от лифтбека Tesla Model S с аккумулятором на 75 кВт*ч. Тюнерам пришлось повозиться, ведь Silver Shadow на 250 мм уже по сравнению с Model S. Из-за этого силовая установка расположена у получившейся модели под днищем за аккумулятором.

При этом экран мультимедиа разместили в багажнике, чтобы не портить классический вид салона Rolls-Royce.

Ранее Rolls-Royce обнародовал видео — тизер обновленной версии представительского седана Ghost, который будет представлен в ближайшее время.

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