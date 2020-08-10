Москва, , 12:46 — REGNUM Россия имеет лидирующие позиции в мире по технологиям освоения дальнего космоса. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи».

Он уточнил, что речь идет о разработке космического ядерного реактора и буксира на ядерном реакторе. Рогозин отметил, что такой аппарат способен преодолеть гравитацию Солнца.

Отметим, ученые Исследовательского центра им. М. В. Келдыша и конструкторское бюро «Арсенал» в Санкт-Петербурге ведут работы по созданию ядерного буксира. Аппарат планируется запустить в 2030 году.

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