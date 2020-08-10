Москва, , 12:46 — REGNUM Решение социальной сети Twitter маркировать аккаунты государственных органов РФ и некоторых российских СМИ — это настоящая сегрегация, считает первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

Как полагает Малькевич, это продиктовано психозом вокруг американских выборов и «страхом, что американцы зачитаются твитами российских СМИ и примут те или иные «неправильные» решения».

«Поэтому и хотят, чтоб огромными буквами везде было написано, что это Россия, это из России. Фактически нам объявили войну, — полагает Малькевич. — Мы видим двойные стандарты. Принадлежащие другим иностранным государствам медиакомпании они никак отмечать не собираются. Маркировка «Твиттера» выполнена в самых отвратительных нацистских традициях Германии 1930-х годов — на нас нашивают виртуальную желтую звезду тех времен. Это самая настоящая сегрегация».

По его мнению, что теперь ни у кого нет никаких сомнений относительно того, какую антироссийскую позицию занимает «Твиттер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, администрация сети микроблогов Twitter промарикровала Twitter-аккаунты президента и правительства Российской Федерации, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, ряда российских СМИ, в том числе РИА Новости.