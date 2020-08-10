Москва, 10 августа 2020, 12:46 — REGNUM Решение социальной сети Twitter маркировать аккаунты государственных органов РФ и некоторых российских СМИ — это настоящая сегрегация, считает первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.
Как полагает Малькевич, это продиктовано психозом вокруг американских выборов и «страхом, что американцы зачитаются твитами российских СМИ и примут те или иные «неправильные» решения».
По его мнению, что теперь ни у кого нет никаких сомнений относительно того, какую антироссийскую позицию занимает «Твиттер».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, администрация сети микроблогов Twitter промарикровала Twitter-аккаунты президента и правительства Российской Федерации, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, ряда российских СМИ, в том числе РИА Новости.