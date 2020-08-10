Москва, , 12:37 — REGNUM В России состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52М, сообщили 10 августа в Министерстве промышленности и торговли РФ.

«Состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52М», — сообщили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что на вертолёте «будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолётах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, «Вертолёты России» поставят российским вооружённым силам ориентировочно 114 вертолётов Ка-52М. По сравнению с Ка-52 Ка-52М имеет более высокую защищённость. Он будет способен нести такой же арсенал оружия, как и вертолёты семейства «Ми». Ка-52М оснащён новыми системами обнаружения и распознавания целей, увеличена дальность применения его вооружения.

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