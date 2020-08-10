Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Американские тюнеры из ателье Bohata Design Inc. создали экстравагантное авто в виде шлема рыцаря. Видео с необычной машиной размещено на канале Barcroft Cars в YouTube.

Автомобиль был создан с нуля для одного из клиентов компании. Называется авто Medieval One. Его стоимость составляет 200 тыс. долларов (около 14,7 млн рублей).

Стоит отметить, что шасси для автомобиля было создано из монолитного листа железа. Причем на его передней части использована понижающаяся ось с радиусными стержнями и установлен лист железа, а сзади установлена пневматическая подвеска.

Однако основным элементом этого необычного хот-рода является кабина водителя, выполненная в стилистике шлема рыцаря. В авто есть все необходимые приборы и переключатели для управления этим транспортным средством. Кроме того, машина снабжена закисью азота для существенного ускорения автомобиля.

В движение Medieval One приводится малоблочным мотором Chevy 335ci с нагнетателем Weiand 6−71 и электронным впрыском топлива. Производительность движка составляет почти 1000 «лошадей». Пламя от выхлопа извергается из двух труб, выполненных в виде металлических змей, которые приварены к коллекторам.

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