Москва, , 10:25 — REGNUM Официальная премьера четвёртого поколения лифтбека Skoda Octavia для российского рынка состоится 16 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании.

Стоит отметить, что премьера новинки планировалась несколько раньше, но из-за эпидемии нового коронавируса планы пришлось подкорректировать. Дополнительное время в компании использовали для того, чтобы полностью решить проблемы с программным обеспечением модели.

Собираться Octavia нового поколения будет на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Автомобиль изменится как внешне, так и в плане интерьера.

Автопроизводители снабдили авто новой «приборкой», новейшей мультимедийной системой, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.

В линейке силовых агрегатов Skoda Octavia для России будут три мотора с мощностью 110, 150 и 180 л. с.

Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia прошла во второй половине прошлого года.

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