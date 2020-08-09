Москва, , 20:50 — REGNUM Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства страны самолетом разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США. Об этом 9 августа сообщается в официальном заявлении Национального центра управления обороной России.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — отмечается в заявлении.

После того, как Су-27 приблизился к американскому воздушному судну и опознал его, самолет-разведчик развернулся и улетел в обратном направлении. Нарушение границы России допущено не было.