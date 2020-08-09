Токио, , 15:50 — REGNUM Осенью 2020 года пройдут международные учения по кибербезопасности, в которых примут участие более 20 стран. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Организатором международных учений выступило правительство Японии. В мероприятии примут участие США, Великобритания, некоторые из стран Евросоюза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Целью учений станет отработка действий при кибератаках на компьютерные сети ключевых элементов инфраструктуры, включая энергосистемы или гидротехнические сооружения. Из-за ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, учения будут проходить в онлайн-формате.

«Своевременное обнаружение кибератак является крайне важным для минимизации ущерба. Мы не сможем реагировать с достаточной скоростью без тесного сотрудничества с другими странами», — объяснил необходимость подобных учений генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Эстонии прошли учения НАТО по кибербезопасности.