Москва, , 15:23 — REGNUM Двигатели ТВ7−117СТ-01, которые будут использоваться в новом пассажирском самолёте Ил-114−300, успешно прошли цикл испытаний на летающей лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Испытания двигателей проводились на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Далее ТВ7−117СТ-01 предстоит пройти наземные отработки на Ил-114−300, после чего будет выдано положительное заключение для начала полётов в составе лайнера.

Заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха Юрий Шмотин отметил, что три двигателя ТВ7−117СТ-01 уже переданы в ПАО «Ил» для лётно-конструкторских испытаний.

Самолёт Ил-114−300 разрабатывается для осуществления региональных пассажирских рейсов. Вместимость воздушного судна составит до 68 пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин заявил, что завершение сертификации самолёта Ил-114−300 запланировано на 2022 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Определены сроки начала серийных поставок самолёта Ил-114-300