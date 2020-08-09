Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Передаваемая через системы спутниковой интернет-связи информация, может быть перехвачена хакерами с помощью простого оборудования, заявил специалист по информационным технологиям Джеймс Павур на конференции по кибербезопасности Black Hat. Выдержки из доклада опубликованы на сайте мероприятия.

Системы спутникового интернета применяются во многих районах, недоступных для наземных интернет-сетей. Специалист по информационным технологиям из Оксфордского университета Джеймс Павур решил проверить защищённость подобных систем от хакерских атак.

Изучив механизмы передачи данных, Павур обнаружил, что передаваемая информация может быть перехвачена с помощью простой спутниковой антенны и тюнера для цифрового видеовещания. Такое оборудования продаётся в открытом доступе и стоит около $300. Специалисту удалось перехватить реальные данные, передаваемые организациям в разных районах Земли, используя подобное оборудование в фиксированной точке в Великобритании.

«Для этого не нужно много навыков. На более высоком уровне потребуется больше навыков и затрат на оборудование — но злоумышленникам не нужно совершенство, им просто нужно найти некоторую конфиденциальную информацию или один пароль от цели», — отметил Павур.

Эксперт добавил, что вся информация об обнаруженных уязвимостях была передана провайдерам спутниковой интернет связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Федеральная комиссия по связи США одобрила проект спутникового интернета Kuiper американской компании Amazon.