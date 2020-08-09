Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Возможная сделка между Microsoft и TikTok поможет сохранить конкурентность на рынке социальных сетей в США, заявил бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс в интервью журналу Wired.

7 августа президент США Дональд Трамп объявил о запрете деятельности китайской компании ByteDance в США. Эта компания владеет социальной сетью TikTok, ставшей популярной в США в последние годы. Для продолжения деятельности в США компания ByteDance может продать американское подразделение TikTok, в качестве одного из возможных покупателей рассматривается компания Microsoft.

Бывший глава и действующих советник Microsoft по технологиям Билл Гейтс отметил, что ему не понятны принципы, на основании которых правительство США запрещает TikTok. При этом он подчеркнул, что такая сделка позволит TikTok продолжить деятельность в США, что положительно повлияет на конкурентность рынка.

«Никто не знает, что будет с этой сделкой», — подытожил Гейтс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что интерес к приобретению американского подразделения TikTok также проявляет компания Twitter.