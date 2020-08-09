Минск, , 13:10 — REGNUM На территории Белоруссии возникли проблемы с доступом к интернет-сервисам, включая популярные мессенджеры и социальные сети. 9 августа об этом сообщает компания NetBlocks.

Неправительственная организация NetBlocks специализируется на мониторинге сбоев в сети интернет. 9 августа специалисты «интернет обсерватории» NetBlocks зафиксировали масштабные сбои в работе сетевых сервисов на территории Белоруссии.

«Сетевые метрики показывают, что сбои начались примерно в 03:00 по местному времени. Вторая волна сбоев совпала с открытием избирательных участков, проблемы усугубились после полудня», — отмечается в отчёте на сайте организации.

В NetBlocks добавляют, что многие онлайн-сервисы, включая социальные сети и мессенджеры, стали полностью недоступны для некоторых жителей Белоруссии с 12:00. Специалисты NetBlocks продолжают работу по определению причины сбоев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии заявили о кибератаке на некоторые государственные интернет-ресурсы.

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