Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Представители компаний Microsoft и Facebook выступили против политики ограничения доступа к игровым сервисам на смартфонах iPhone и других устройствах Apple. Об этом сообщает CNBC.

В Microsoft объявили о предстоящем запуске игрового сервиса xCloud, который позволит запускать видеоигры для Xbox на смартфонах и планшетах. В компании отметили, что этот сервис будет доступен только на устройствах под управлением операционной системы Android. Представители Microsoft объяснили, что отказ от развёртывания сервиса на устройствах под управлением iOS связан с политикой Apple по управлению магазином приложений App Store.

«Apple является единственной платформой, которая не поддерживает облачные игровые сервисы, такие как Xbox Game Pass. При этом в Apple предъявляют более мягкие требования к неигровым приложениям, даже если они содержат интерактивный конвент», — подчеркнули в Microsoft.

Со схожим заявлением выступили и представители Facebook. Эта компания столкнулась с проблемами при запуске приложения Facebook Gaming — на Android-смартфонах приложение стало доступно ещё в апреле, а владельцы iOS-устройств получили к нему доступ только 7 августа. При этом из-за политики Apple компании Facebook удалось удалить часть функций из приложения Facebook Gaming для iOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в слишком высокой комиссии, которая взимается с разработчиков при размещении приложений в App Store.