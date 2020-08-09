Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Американская компания Microsoft убрала возможность удаления веб-браузера Edge при использовании операционной системы Windows 10. Об этом сообщается в блоге технической поддержки Microsoft.

В Microsoft объяснили, что новая версия браузера стала неотъемлемой частью Windows 10 — теперь Edge будет рассылаться вместе с обновлениями операционной системы, а пользователи не смогут удалить браузер или использовать устаревшие версии.

«Мы хотим, чтобы у всех клиентов Windows была последняя версия браузера Microsoft Edge, обеспечивающая производительность, конфиденциальность, безопасность, продуктивность и возможности поддержки, которые он предлагает», — отметили в Microsoft.

Компания Microsoft выпустила бразуер Edge в 2015 году. Он был призван заменить устаревший Internet Explorer, однако на первых этапах новый браузер не пользовался широкой популярностью. Для привлечения новых пользователей в 2019 году Microsoft перевела браузер Edge на открытый движок Chromium, на основе которого был создам самый популярный в настоящее время браузер Google Chrome.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Microsoft добавила поддержку браузера Edge в операционные системы Widnows 7 и Windows 8.