Пекин, , 11:00 — REGNUM Американская компания Apple добавит поддержку китайской навигационной системы Beidou в смартфоны линейки iPhone 12. Об этом сообщает портал ITHome.

По данным портала, Apple уже тестирует на совместимость с системой Beidou готовящиеся к выходу смартфоны iPhone 12. Отмечается, что в настоящее время Apple является единственным крупным поставщиком на китайском рынке смартфонов, аппараты которого не поддерживают навигацию Beidou.

Ранее в августе глава управления спутниковой навигацией Рэн Чэнци заявил, что компания Apple в будущем начнёт использовать систему Beidou, но не назвал сроки внедрения этой системы.

Beidou является глобальной навигационной системой, аналогичной американской системе GPS и российской ГЛОНАСС. Китай начал развёртывание орбитальной группировки для этой системы в 2000 году, а завершил — в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске последнего этапа системы Beidou-3.