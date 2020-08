Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Управление контролера денежного обращения при министерстве финансов США (OCC) наложило штраф в размере $80 млн на американскую банковскую холдинговую компанию Capital One Financial Corporation в связи с утечкой личных данных клиентов организации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Инцидент с утечкой личных данных клиентов Capital One произошёл весной 2019 года. Тогда в отрытом доступе оказались личные данные около 100 млн клиентов организации.

Проверка OCC показал, что утечка оказалась возможной из-за того, что в Capital One не оценили риски переноса части операций на облачные сервера, а также не смогли своевременно исправить уязвимости в системе. В соответствии с решением OCC, Capital One должно будет выплатить министерству финансов США $80 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в открытый доступ утекли личные данные более 10 млн клиентов сети отелей MGM Resorts.

