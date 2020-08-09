Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Американская компания Qualcomm добивается от американского правительства возможности возобновления сотрудничества с китайским производителем Huawei. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы Qualcomm.

По данным издания, руководство Qualcomm направило в правительство США запрос на разрешение поставок чипов, которые Huawei будет использовать при производстве смартфонов с поддержкой связи 5G. В отчёте Qualcomm отмечается, что запрет на сотрудничество с Huawei лишает американскую компанию рынка стоимостью до $8 млрд в год.

Министерство торговли США ввело запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei в мае 2019 года. Через год правительство США распространило эти требования также на иностранные компании, которые используют в производстве американские технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе вице-президент Huawei Юй Чендон заявил, что компания будет вынуждена остановить производство чипов Kirin собственной разработки, собираемых на мощностях тайваньской компании TSMC. Эта компания прекратила принимать новые заказы от Huawei в мае 2020 года после введения новых санкций правительством США.

Читайте ранее в этом сюжете: Mate 40 станет последним смартфоном Huawei с процессором Kirin