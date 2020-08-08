Флорида, США, , 22:29 — REGNUM В Соединенных Штатах ввели в строй новый корабль прибрежной зоны USS St. Louis, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Отмечается, что торжественная церемония состоялась на базе ВМС Мэйпорт во Флориде.

«LCS19 и его команда будут защищать США и наши интересы как поблизости, так и за рубежом», — сказал на церемонии глава ВМС США Кеннет Брейтвейт.

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС США стремятся достичь своей цели и иметь к 2034 году в строю 355 кораблей за счет сочетания продления срока службы и нового строительства. По состоянию на конец 2019 финансового года на вооружении США стоят 296 кораблей.

Читайте также: ВМС США испытали у берегов Гуама новую противокорабельную ракету