Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Международная астрофизическая обсерватория IXPE будет запущена в сентябре 2021 года, заявил главный системный инженер проекта IXPE Билл Дейнингер. Об этом сообщает SpaceNews.

Ранее планировалось, что обсерватория IXPE будет запущена посредством ракеты-носителя Falcon 9 в мае 2021 года. Дейнингер объяснил, что перенос даты запуска вызван пандемией новой коронавирусной инфекции, задержавшей сборку ключевых элементов космического аппарата.

Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) является малой космической обсерваторией, предназначенной для наблюдения вселенной в рентгеновском диапазоне энергии. Проект реализуется американским аэрокосмическим агентством NASA совместно с космическим агентством Италии.

Планируемый срок активного существования IXPE составляет два года. За это время телескопы IXPE должны будут провести наблюдения, которые помогут астрономам продвинуться в изучении нейтронных звёзд, пульсаров и чёрных дыр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в NASA объявили о переносе даты запуска орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» с марта на октябрь 2021 года.

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