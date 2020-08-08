Москва, , 15:02 — REGNUM Проведённые специалистами корпорации «Иркут» испытания подтвердили возможность эксплуатации самолёта МС-21−300 при наличии воды на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Испытания системы защиты двигателей перспективного российского пассажирского самолёта проводились на аэродроме «Ульяновск-Восточный». Для этого этапа испытаний на аэродроме был смонтирован специальный полигон, соответствующий российским и международным требованиям. В ходе испытаний самолёт МС-21−300 выполнил 29 пробежек по воде на разных скоростях и при различных конфигурациях работы силовой установки.

«В процессе испытаний подтверждена возможность безопасного движения по мокрой взлётно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолета», — отметили в Ростехе.

Эти испытания являлись необходимым этапом для сертификации самолёта МС-21−300 в России и Европейском союзе по нормам лётной годности.

Самолёт МС-21 разрабатывается специалистами корпорации «Иркут» и ОКБ Яковлева для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Вместимость лайнера в модификации МС-21−300 будет составлять до 211 пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа генеральный директор публичного акционерного общества «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь заявил, что первый вылет самолёта МС-21 с двигателем отечественного производства ПД-14 состоится до конца 2020 года.

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