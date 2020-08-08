Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Военно-воздушное министерство США заключило с компаниями United Launch Alliance (ULA) и SpaceX пятилетние контракты на запуск космических аппаратов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подписанные контракты предусматривают проведение 34 миссий для американских военных в период с 2022 по 2027 год. Контракты включают производство ракет-носителей, подготовку полезной нагрузки к запуску и выведение спутников на околоземную орбиту. В рамках этих контрактов компания SpaceX получит вознаграждение в размере $316 млн, а ULA — в размере $337 млн.

Помощник министра военно-воздушных сил США Уилл Ропер рассказал журналистам, что при реализации этих контрактов американские военные рассчитывают отказаться от использования российских двигателей РД-180. Ожидается, что компания SpaceX будет проводить запуски посредством носителей Falcon 9 и Falcon Heavy, а ULA — с помощью разрабатываемой ракеты-носителя Vulcan Centaur.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания ULA получила первый ракетный двигатель BE-4, который будет использоваться в разрабатываемых ракетах-носителях Vulcan Centaur.