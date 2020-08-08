Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Участники тестовой программы Google получили доступ к последней бета-версии мобильной операционной системы Android 11. Об этом сообщаетcя в блоге разработчиков Android.

Первая бета-версия новой мобильной операционной системы от Google была представлена в июне. Главными отличиями от предыдущей версии стала встроенная поддержка нескольких экранов, обновление API-интерфейса для работы с сетями 5G, а также улучшенная система безопасности.

Ставшая доступной 6 августа третья бета-версия Android 11 являетяс последней тестовой сборкой. Эта версия не содержит заметных для пользователей отличий от предыдущей бета-версии и предназначена для того, чтобы разработчики могли оптимизировать свои приложения для стабильной версии операционной системы.

«Официальный запуск Android 11 состоится в ближайшие недели», — отмечают в Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне разработчики выяснили, что в тестовой версии Android 11 было убрано ограничение в 4 Гб на размер файла при записи видео.

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