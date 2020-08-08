Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Сервис для редактирования и публикации видеороликов TikTok возглавил рейтинг мобильных приложений по количеству загрузок по итогам июля. Об этом сообщается в отчёте компании Sensor Tower.

По оценкам экспертов Sensor Tower, в июле 2020 года приложение TikTok было загружено на мобильные устройства более 65,2 млн раз. Это позволило сервису от китайской компании ByteDance стать самым популярным неигровым приложением как в магазине для iOS-устройств App Store, так и в аналогичном сервисе для Android-смартфонов — Google Play.

Отмечается, что наибольшее количество загрузок TikTok в июле пришлось на пользователей в США (9,7%). Также это приложение стало очень популярно в Индонезии (8,5% от общего количества загрузок).

Второе место по количеству загрузок заняло приложение Facebook для использования одноимённой социальной сети (53,6 млн установок). Также в первую десятку неигровых мобильных приложений с наибольшим количеством загрузок вошли ZOOM, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Meet, Snack Video, Likee и Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям проводить любые сделки с китайской организацией ByteDance.