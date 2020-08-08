Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Генеральная репетиция посадки американского зонда OSIRIS-REx на астероид Бенну запланирована на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx достигла астероида (101 955) Бенну в конце 2018 года. После этого космический аппарат был выведен на орбиту вокруг астероида, а с помощью изображений с камер зонда была составлена подробная карта поверхности Бенну.

Ключевым этапом этой миссии должна стать посадка зонда на астероид для забора пробы грунта. Для повышения вероятности успеха этой операции специалисты NASA решили провести несколько репетиций посадки. Первая репетиция была проведена в апреле 2020 года, а вторая состоится 11 августа.

Планируется, что космический аппарат выполнит все манёвры, вплоть до завершающего этапа посадки. Во время репетиции зонд OSIRIS-REx сократит расстояние до поверхности астероида до 40 метров, после чего вернётся на более высокую орбиту. Также в ходе репетиции будет проверена работоспособность системы для забора грунта.

Если репетиция пройдёт успешно, то OSIRIS-REx совершит посадку на поверхность Бенну в октябре 2020 года. Планируется, что возвращаемая капсула доставит пробы грунта астероида на Землю в сентябре 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году более 3500 добровольцев приняли участие в проекте по составлению подробной карты поверхности астероида Бенну.

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