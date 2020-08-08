Токио, , 12:50 — REGNUM Производитель дисплеев на основе электронных чернил E Ink Corporation представил первые образцы гибких экранов. Об этом сообщает портал cnTechPost.

Электронные устройства с гибкими экранами, такие как смартфоны и телевизоры, начали появляться на рынке в последние несколько лет. Теперь гибкие экраны стали доступны и для производителей электронных книг.

На мероприятии в Токио ведущий производитель экранов по технологии электронной бумаги компания E Ink представила прототип гибкого экрана. 10,3-дюймовый образец может складываться вдвое, что должно обеспечить компактность будущих устройств с подобными экранами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года компания Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold.