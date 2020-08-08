Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Американская компания Intel начала расследование инцидента, в результате которого около 20 Гб внутренних данных оказались в открытом доступе в сети Интернет. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Первым о масштабной утечке внутренних данных Intel сообщил швейцарский программист Тилль Коттманн. Он рассказал, что получил эти данные от анонимного хакера, который заявил о взломе серверов Intel. Позже архив внутренних документов и программного кода Intel был опубликован на нескольких файлообменниках в открытом доступе.

Журналисты ZDNet попросили нескольких специалистов проверить подлинность утекших документов. Опрошенные эксперты сочли утекшие данные, включая технические спецификации процессоров 2016 года, достоверными. В Intel начали проверку данного инцидента.

«Информация, по всей видимости, утекла из Центра ресурсов и проектирования Intel… Мы полагаем, что эти данные опубликовал человек, имеющий внутренний доступ», — добавили в Intel.

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