Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности из Sky-Go Team смогли обнаружить более десятка уязвимостей, позволяющих получить удалённый доступ к компьютерным системам автомобилей Mercedes-Benz. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Mercedes-Benz emkanicepic

Многие современные автомобили оснащаются компьютерными системами с возможностью подключения к сети Интернет. Это даёт водителям и пассажирам доступ к различным приложениям, включая навигационные системы, однако создаёт риск удалённых атак.

На конференции по кибербезопасности Black Hat Briefings специалисты из Sky-Go Team представили результаты своей работы по изучению безопасности компьютернх систем автомобилей Mercedes-Benz. Глава Sky-Go Team Минруи Ян рассказал, что его группе удалось выявить 19 уязвимостей в системе одного из автомобилей последней серии Mercedes-Benz.

Минруи Ян отметил, что выявленные уязвимости позволили получить удалённый доступ к внутренним система автомобиля. Благодаря этому специалисты смогли удалённо открыть двери и даже запустить двигатель.

Катарина Беккер — представитель концерна Daimler AG, в который входит Mercedes-Benz, добавила, что эксперты Sky-Go Team представили им результаты своей работы до их обнародования. Она заверила, что обнаруженные уязвимости были устранены для всех автомобилей Mercedes-Benz, доступных на рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года хакеры, обнаружившие уязвимость в браузере бортового компьютера электромобиля Tesla, стали победителями ежегодного конкурса Pwn2Own.