Самара, , 11:08 — REGNUM Специалисты самарского ракетно-космического центра «Прогресс» начали испытывать сварочное оборудование, которое будет использоваться для производства корпусов новых ракет-носителей. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.

Три новые сварочные установки будут использоваться для производства корпусов ракет-носителей «Союз-5», «Союз-6» и модулей для сверхтяжёлой ракеты «Енисей». Эти носители станут основой нового семейства российских средств выведения космических аппаратов.

7 августа генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2023 год, а пуск носителя «Союз-6» — на 2025 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Роскосмосе объяснили, что на первых этапах внедрения новые ракеты «Союз-5» и «Союз-6» будут использоваться параллельно с проверенными носителями «Союз-2» и «Протон» соответственно.

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