Сеул, , 10:01 — REGNUM Электрическим двигателем будет оснащён каждый десятый автомобиль, произведённый в 2025 году, заявил вице-председатель LG Chem Хак Чеол Шин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания LG Chem (входит в LG Group) является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в мире. Производимые LG Chem батареи используются в автомобилях General Motors, Geely Automobile, Tesla и других автопроизводителей.

Глава подразделения LG Chem по производству аккумуляторов отметил, что в 2020 году в компании ожидают рекордных показателей продаж. Хак Чеол Шин объяснил, что этому будут способствовать контракты с европейскими производителями, а также соглашение по поставкам аккумуляторов для производимых на заводе в Китае электромобилей Tesla. Он добавил, что в 2020 году на долю транспортных средств с электрическими двигателями придётся около 3% от общего объёма производства.

«В 2025 году этот показатель составит около 10%», — подчеркнул Хак Чеол Шин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Министерство промышленности и информационных технологий Китая представило проект плана, предусматривающего наращивание продаж электромобилей до 25% от общего объёма в 2025 году.