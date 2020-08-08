Пекин, , 09:39 — REGNUM Китайская компания Huawei перестанет выпускать смартфоны на базе процессоров Kirin после выхода модели Mate 40, заявил вице-президент Huawei Юй Чендон. Об этом сообщает портал IT Home.

Представитель Huawei подтвердил, что компания представит новые смартфоны линейки Mate 40 в сентябре текущего года. Он добавил, что эти смартфоны станут последними устройствами от Huawei с процессорами Kirin.

Юй Чендон отметил, что процессоры Kirin перестанут производиться 15 сентября 2020 года. В этот день вступит в силу решение правительства США о запрете на поставки Huawei электронных компонентов, производимых с использованием американских технологий.

Производством чипов Kirin, разрабатываемых дочерним подразделением Huawei HiSilicon, занимается тайваньская компания TSMC. Она прекратила принимать заказы от Huawei в мае 2020 года.

Предполагается, что после отказа от процессоров Kirin компания Huawei расширит использование процессоров тайваньской компании MediaTek. Эти процессоры уже используются в некоторых бюджетных моделях Huawei и суббренда Honor.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что руководство Huawei начало переговоры с MediaTek о резком наращивании поставок чипов для мобильных устройств. По данным агентства Nikkei Asian Review, в Huawei планировали нарастить объём этих заказов втрое.

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