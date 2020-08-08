Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 09:01 — REGNUM Завершение программы обучения индийских специалистов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке запланировано на первый квартал 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос).

Четверо служащих военно-воздушных сил Индии приступили к обучению в ЦПК в рамках контракта с Главкосмосом в феврале 2020 года. Планируется, что они войдут в состав первого экипажа разрабатываемого в Индии космического корабля «Гаганьян».

В Главкосмосе сообщили, что к настоящему времени индийские специалисты прошли тренировки по действиям в случае нештатной посадки и подготовились к деятельности в условиях невесомости, воспроизводимой с помощью самолёта-лаборатории Ил-76МДК. Следующим этапом тренировок станут занятия на центрифуге и в барокамере ЦПК, а завершение программы запланировано на первую четверть 2021 года.

«Все четверо индийских космонавтов чувствуют себя хорошо и настроены на дальнейшее продолжение тренировок», — подчеркнули в Главкосмосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года глава индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван заявил, что первый испытательный полёт космического корабля «Гаганьян» в беспилотном режиме запланирован на декабрь 2020 года.

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