Буэнос-Айрес, , 08:32 — REGNUM Вступило в силу рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической деятельности между правительствами Аргентины и Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя МИД Аргентины.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество между национальными космическими агентствами: Национальной комиссией по космической деятельности Аргентины и Китайским национальным космическим управлением. Планируется, что учёные двух стран будут делиться результатами исследований в космической сфере. Также Китай получил разрешение на строительство станции для исследования дальнего космоса в западной провинции Аргентины Неукен.

Переговоры о сотрудничестве двух стран в космосе начались в 2012 году, когда пост президента Аргентины занимала Кристина Фернандес де Киршнер. Они застопорились при следующем президенте Маурисио Макри, однако успешно возобновились после победы Альберто Фернандеса на президентских выборах 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле представители США и Японии подписали декларацию о сотрудничестве в космосе, включая программу освоения Луны.