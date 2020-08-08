Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Продажи смартфонов американской компании Apple в Китае могут резко сократиться из-за решения президента США Дональда Трампа о запрете на сделки с владельцем мессенджера WeChat. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Запрет на сотрудничество американских компанией с китайским гигантом Tencent, владеющим мессенджером WeChat, должен вступить в силу через 45 дней. После этого компании Apple придётся удалить WeChat из своего магазина мобильных приложений App Store.

WeChat является одним из самых популярных мобильных приложений в Китае. Это приложение используется не только для обмена сообщениями, но и для совершения электронных покупок и чтения электронной почты. Поэтому удаление ключевого для жителей Китая приложения из App Store может серьёзно ударить по продажам iPhone.

Аналитик Bloomberg Intelligence Ананд Шринивасан рассказал, что на Китай приходится около 20% от общих поставок смартфонов компании Apple. Он добавил, что решение Трампа может вызвать ответные действия со стороны Китая, что также может ударить по Apple. Например, Китай может ограничить поставки редкоземельных металлов, которые используются при производстве iPhone.

«Это сражение ведётся на нескольких фронтах, сейчас — на поле программного обеспечения», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям проводить любые сделки с китайскими организациями ByteDance и Tencent Holdings.

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