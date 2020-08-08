Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 завершился успешным развёртыванием на околоземной орбите 57 спутников группировки Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США 7 августа. Полезная нагрузка состояла из 57 спутников Starlink и двух спутников дистанционного зондирования Земли BlackSky компании Spaceflight Industries.

«Развёрнуты оба спутника BlackSky… Подтверждено развёртывание 57 спутников Starlink», — сообщили в SpaceX.

В ходе этого запуска на орбиту был выведен уже десятый пакет спутников Starlink. Компания SpaceX формирует эту группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет. В настоящее время группировка Starlink состоит из 595 спутников, планируется, что общее количество космических аппаратов будет доведено до нескольких десятков тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск десятого пакета спутников Starlink был запланирован на 24 июня. Старт переносился несколько раз из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий.

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