Москва, , 07:23 — REGNUM Систему обнаружения отдельных людей в местах их массового скопления тестируют в Сбербанке. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Проводится несколько пилотных проектов в офисе, расположенном по адресу Кутузовский проспект, 32. Внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году», — объяснили в банке.

Отмечается, что разработанная система задействует технологии дополненной реальности (AR). Она позволяет выявлять лиц в местах и на объектах, на которых они находиться не должны. Кроме того, система по результатам обработки данных способна предложить самый быстрый маршрут до местонахождения «непрошенного гостя».

Решение о выводе продукта на рынок в Сбербанке планируют принять по окончании тестирования.

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