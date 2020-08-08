Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Контракт на сумму $316 млн для проведения космических запусков в период с 2022 по 2027 финансовые годы заключили министерство обороны США и американская компания SpaceX, сообщается на странице Пентагона в Twitter.

Кроме того, подобное соглашение на этот же период времени минобороны США подписало с другой организацией — United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием американских компаний Boeing и Lockheed Martin. В данном случае сумма контракта составляет $337 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня глава SpaceX Илон Маск заявил, что корпорация планирует построить плавучую морскую платформу для запусков ракет, способных долететь до Луны и Марса.

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