Москва, , 15:37 — REGNUM Сегодня, 7 августа, над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon американских ВМС. По информации Национального центра управления обороной РФ, на перехват двух воздушных целей поднимался российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Су-27 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал, — говорится в сообщении центра. — После разворота американских самолётов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования».

Отмечается, что нарушения госграницы РФ американскими самолётами-разведчиками допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня российские истребители Су-27 были подняты в воздух на «перехват» самолётов-разведчиков США, обнаруженных над акваторией Чёрного моря. Самолёт P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США были взяты на сопровождение. В Минобороны РФ подчеркнули, что все действия российских истребителей строго соответствовали Международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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