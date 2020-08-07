Нью-Дели, , 15:27 — REGNUM В Индии прошла онлайн-премьера нового кроссовера Kia Sonet. Видео с премьеры авто размещено на канале Kia Motors India в YouTube.

Новая модель выделяется большим бампером, широкой решёткой радиатора и узкими передними фонарями со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Внутри автомобиля имеются информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем размером 10,25 дюйма, а также беспроводная зарядка для гаджетов. Автопроизводители снабдили модель задним парктроником, системой контроля давления в колёсах и опцией помощи при торможении.

Производительность 1,2-литрового бензинового движка составляет 83 л. с. Кроме того, в гамму моторов вошёл литровый силовой агрегат максимальной мощностью 120 «лошадей» и 100-сильный турбированный дизель рабочим объёмом 1,5 л.

Ранее стало известно, что дилеры Kia в июле нынешнего года в России реализовали 18 038 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем год назад.

Читайте также: Kia обновила седан и хэтчбек для рынка США