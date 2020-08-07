Пекин, , 14:36 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hongqi (переводится как «Красное знамя») представила серийный электрокар E-HS9. Изображение с моделью размещено на сайте Car.ru.

Электрокар E-HS9 Car.ru

Новинка выполнена в стиле концепт-кара, который в 2019 году был представлен на автовыставке во Франкфурте. Также E-HS9 внешне напоминает модель Rolls-Royce Cullinan.

Данное сходство связано с тем, что вице-президентом по дизайну компании с сентября позапрошлого года стал Джайлс Тейлор, который ранее возглавлял дизайнерский отдел британской премиальной марки.

Автопроизводители оснастили обновлённый автомобиль узкими передними фарами, а также хромированными элементами на радиаторной решётке. Задние фонари модели сохранили оригинальный рисунок.

В движение авто приводят два электрических мотора мощностью 218 и 333 л. с. Моторы позволяют разогнать машину до «сотни» менее чем за четыре секунды. Запас хода электромобиля превышает 500 км.

Ранее компания Hongqi приступила к реализации обновлённого внедорожника HS7, созданного на платформе японского седана Toyota Crown прошлого поколения.

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