Калуга, , 13:57 — REGNUM В Калужской области в рамках реализации программы цифровой трансформации в течение трёх лет дополнительно будет установлено 150−160 тысяч «умных» счётчиков. Эти интеллектуальные приборы учёта электроэнергии обеспечат прозрачность и доступность ресурсов для потребителей, минимизируют потери, создадут возможность управления ресурсами и их стоимостью. Об этом заявил директор «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров, сообщает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

Установка интеллектуального прибора учёта электроэнергии Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

С 1 июля обязанность по установке и обслуживанию электросчётчиков перешла к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым организациям. В приоритете потребители, у которых приборы учёта пока не установлены, неисправны, выработали ресурс или требуют поверки. С начала 2022 года все приборы учёта в калужском регионе, допускаемые в эксплуатацию, должны быть интеллектуальными. Таким образом, энергетиками планируется полностью решить проблему незаконного потребления энергоресурсов. Ответственность за сохранность и обслуживание приборов учёта лежит на сетевых организациях и гарантирующих поставщиках. Оборудование (сам счётчик и дисплей к нему), а также работы по установке, подключению и ремонту для потребителя — бесплатны. Интеллектуальный прибор учета электроэнергии автоматически передаёт показания в энергокомпанию. Потребителю остаётся лишь своевременно оплачивать счета за электроэнергию. Кроме того, клиенты могут дистанционно получить информацию о графике энергопотребления, его объёмах и оптимизировать энергонагрузку.

«В 2019 году специалисты Калугаэнерго установили в домах области рекордное количество интеллектуальных приборов учёта — порядка 150 тысяч штук. В этой связи, Калугаэнерго существенно продвинулся в борьбе с потерями электроэнергии и занял первое место среди филиалов компаний», — сказал Дмитрий Фёдоров.

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