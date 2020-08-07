Лондон, , 13:56 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley к 2026 году намерена выпустить инновационный электромобиль на принципиально новой платформе. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Электрокар будет создан в рамках проекта OCTOPUS. У авто будут «сверхскоростные движки», интегрированные в ведущую ось, а также детали и материалы, способные заменить редкоземельные постоянные магниты.

Стоит отметить, что в проекте участвуют девять британских организаций. Разработка будет длиться ещё три года. В предыдущие полтора года проводилось первоначальное исследование. Оно позволило совершить технологический прорыв в области электрических систем привода для высокопроизводительных моделей.

«Такие исследовательские проекты, как OCTOPUS, крайне важны для внедрения инновационных технологий и преодоления преград на пути к созданию нового поколения транспортных средств», — заявил руководитель отдела разработки силовых агрегатов компании Bentley Стефан Фишер.

Ранее британская компания Akrapovic представила спортивную титановую выхлопную систему для Bentley Bentayga. Она состоит из глушителя и набора соединительных труб. На патрубках выхлопа имеются эмблемы Akrapovic и Bentley.

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