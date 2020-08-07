Москва, , 12:52 — REGNUM На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции, возводимой инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом», началась загрузка ядерного топлива. Об этом сегодня, 7 августа, ИА REGNUM сообщил в пресс-службе компании.

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«В 11:45 в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки», — говорится в сообщении Росатома.

После этого для проведения соответствующих исследований реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень мощности — 1%. В случае подтверждения надёжности и безопасности работы энергоблока начнётся этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

https://twitter.com/rosatom/status/1291671473443213312

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом).

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Всего по проекту ВВЭР-1200 на БелАЭС строится два энергоблока мощностью по 1200 МВт каждый, что должно обеспечить потребности постсоветской республики в экологически чистой электроэнергии. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции планируется ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

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