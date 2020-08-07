Москва, , 11:32 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» на замену «Союзу 2» планирует создать новый многоразовый ракетно-космический комплекс. О таких планах заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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При этом руководитель госкорпорации подчеркнул, что отечественная ракета сможет превзойти по расчетному количеству пусков носитель Falcon 9 от компании SpaceX. Так, «Союз-СПГ» сможет совершить сто полётов в отличие от Falcon 9, который рассчитан только на десять стартов.

«На замену «Союзу-2» мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс, — сообщил в интервью РИА Новости Рогозин. — Не «полумногоразовый», как у SpaceX, а многоразовый».

Глава Роскосмоса добавил, что российские инженеры изучают разработки коллег из США, однако не копируют технологические достижения, а пытаются превзойти их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о начале производства ракеты-носителя «Союз-5». По его словам, на первых этапах внедрения новые ракеты-носители будут использоваться параллельно с проверенными моделями. Так, «Союз СПГ» и «Союз-6» будет сосуществовать с «Союзом-2», «Союз-5» и «Ангара-А5М» — с ракетами семейства «Протон», а «Ангара-1.2» — с ракетами-носителями «Рокот».